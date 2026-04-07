СКР завел дело из-за отравления в Москве сотрудников Красноярского музыкального театра

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Столичным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело после госпитализации с отравлением 28 сотрудников Красноярского музыкального театра, находившихся в Москве с гастролями спектакля "Бой с тенью" в рамках фестиваля "Золотая Маска".

"Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - сообщили в СК по Москве.

По данным следствия, не позднее 6 апреля постояльцы после приема пищи в отеле, расположенном на Большой Садовой улице в Москве, обратились за медицинской помощью с признаками пищевого отравления. В медицинские учреждения столицы были госпитализированы 28 человек.

"Следователями столичного Следственного комитета совместно с сотрудниками Роспотребнадзора осмотрено место происшествия, изъята необходимая документация. В настоящее время допрашиваются руководство и сотрудники учреждения. Подготавливаются материалы для назначения ряда судебных экспертиз", - отметили в СК.

В свою очередь, в прокуратуре Москвы сообщили, что расследование дела взято на контроль.

Ранее о госпитализации 28 сотрудников театра сообщали в пресс-службе премии и фестиваля. В связи с инцидентом показ спектакля "Бой с тенью", запланированный на сцене Театра имени Моссовета, был отменён. Зрителям произведён автоматический возврат средств за приобретённые билеты.