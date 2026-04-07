СКР завел дело из-за отравления в Москве сотрудников Красноярского музыкального театра

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Столичным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело после госпитализации с отравлением 28 сотрудников Красноярского музыкального театра, находившихся в Москве с гастролями спектакля "Бой с тенью" в рамках фестиваля "Золотая Маска".

"Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - сообщили в СК по Москве.

По данным следствия, не позднее 6 апреля постояльцы после приема пищи в отеле, расположенном на Большой Садовой улице в Москве, обратились за медицинской помощью с признаками пищевого отравления. В медицинские учреждения столицы были госпитализированы 28 человек.

"Следователями столичного Следственного комитета совместно с сотрудниками Роспотребнадзора осмотрено место происшествия, изъята необходимая документация. В настоящее время допрашиваются руководство и сотрудники учреждения. Подготавливаются материалы для назначения ряда судебных экспертиз", - отметили в СК.

В свою очередь, в прокуратуре Москвы сообщили, что расследование дела взято на контроль.

Ранее о госпитализации 28 сотрудников театра сообщали в пресс-службе премии и фестиваля. В связи с инцидентом показ спектакля "Бой с тенью", запланированный на сцене Театра имени Моссовета, был отменён. Зрителям произведён автоматический возврат средств за приобретённые билеты.

СКР Золотая Маска Москва
На АЗС Москвы цены на дизельное топливо замерли впервые с конца лета

 На АЗС Москвы цены на дизельное топливо замерли впервые с конца лета

Временный снежный покров может образоваться в Московском регионе в четверг

 Временный снежный покров может образоваться в Московском регионе в четверг

Собянин освободил от должности главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова

Похолодание придет в Москву в воскресенье

 Похолодание придет в Москву в воскресенье

Власти Москвы сообщили о штатной работе оплаты проезда в столичном транспорте

 Власти Москвы сообщили о штатной работе оплаты проезда в столичном транспорте

Уничтожен второй БПЛА, летевший на Москву

Котельники вслед за Люберцами полностью запретили кикшеринг

 Котельники вслед за Люберцами полностью запретили кикшеринг

В Москве планируют запретить курьерам на электровелосипедах ездить по тротуарам

 В Москве планируют запретить курьерам на электровелосипедах ездить по тротуарам

Аренду электросамокатов в Люберцах заблокировали до согласования с ГАИ

 Аренду электросамокатов в Люберцах заблокировали до согласования с ГАИ

В Москве ввели "оранжевый" уровень опасности из-за аномального тепла

 В Москве ввели "оранжевый" уровень опасности из-за аномального тепла
Хроники событий
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 288 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 92 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8933 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1423 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
