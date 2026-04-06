На АЗС Москвы цены на дизельное топливо замерли впервые с конца лета

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - На московских АЗС средневзвешенная стоимость дизельного топлива на прошлой неделе не изменилась и осталась на уровне 77,11 рубля за литр, сообщила Московская топливная ассоциация (МТА). Тем самым прерван длившийся с конца прошлого лета тренд роста цен на дизтопливо.

Последний раз розничные цены на дизель стагнировали в конце августа, после чего непрерывно росли. За этот период средневзвешенная стоимость литра ДТ в столице выросла на 6,27 рубля.

Бензин на московских АЗС продолжает умеренно дорожать. На минувшей неделе литр Аи-92 подорожал на 6 копеек, до 63,83 рубля, Аи-95 - на 9 копеек, до 70,36 рубля.