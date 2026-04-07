Суд в Москве оштрафовал оператора связи на 1 млн руб. за неисполнение требований законодательства

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Мировой судья Измайловского района Москвы признал виновным оператора связи "Телеком-холдинг" в неисполнении требований к сетям и средствам связи, используемым правоохранительными органами, сообщили в суде.

"ООО "Телеком-холдинг" назначено наказание в виде штрафа в 1 млн рублей", - заявили в суде.

Оператор связи признан виновным по ч. 3 ст. 13.46 КоАП РФ (неисполнение обязанности по обеспечению реализации требований к сетям и средствам связи, используемым для проведения мероприятий уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации).