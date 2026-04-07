Британский пианист выступит в Доме музыки

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Британский пианист, серебряный призер XVII Международного конкурса имени Чайковского Джордж Харлионо выступит 19 апреля в Доме музыки в Москве. Как сообщают организаторы, он представит сочинения Баха, Бетховена, Листа, Шопена, Глинки и Балакирева.

Музыкант является одним из ярких молодых пианистов современности. Он выступает в концертных залах Великобритании, США, стран Европы и Азии, а также сотрудничает с известными коллективами. В их числе Симфонический оркестр Мариинского театра, ГАСО Республики Татарстан, чикагский New Millennium Orchestra, Оркестр Франкфуртской оперы и музея, Сендайский филармонический оркестр и многие другие.

