Британский пианист выступит в Доме музыки

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Британский пианист, серебряный призер XVII Международного конкурса имени Чайковского Джордж Харлионо выступит 19 апреля в Доме музыки в Москве. Как сообщают организаторы, он представит сочинения Баха, Бетховена, Листа, Шопена, Глинки и Балакирева.

Музыкант является одним из ярких молодых пианистов современности. Он выступает в концертных залах Великобритании, США, стран Европы и Азии, а также сотрудничает с известными коллективами. В их числе Симфонический оркестр Мариинского театра, ГАСО Республики Татарстан, чикагский New Millennium Orchestra, Оркестр Франкфуртской оперы и музея, Сендайский филармонический оркестр и многие другие.

Москва Джордж Харлионо
 На АЗС Москвы цены на дизельное топливо замерли впервые с конца лета

 Временный снежный покров может образоваться в Московском регионе в четверг

 Похолодание придет в Москву в воскресенье

 Власти Москвы сообщили о штатной работе оплаты проезда в столичном транспорте

 Котельники вслед за Люберцами полностью запретили кикшеринг
