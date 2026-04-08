В Москве выясняют обстоятельства смерти выпавшей из окна учительницы

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - В Москве расследуют обстоятельства гибели молодой москвички, выпавшей из окна на улице Лобачевского, прокуратура контролирует расследование, сообщило надзорное ведомство столицы.

Погибшую со множественными колото-резаными ранениями нашли 8 апреля утром под окнами жилого дома. В СК сообщили пока о доследственной проверке.

По данным СМИ, погибшей было около 35 лет, она работала учительницей. Ее родственники предполагают, что она могла оказаться под влиянием мошенников. В последнее время, по их словам, она вела себя странно: просила у родных и друзей крупные суммы на лечение, не отвечала на звонки, утверждая, что лежит в больнице. Как отмечают СМИ, следователи не нашли подозрительной активности по ее банковским счетам.