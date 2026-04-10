Стоимость проезда по МСД проиндексирована с 10 апреля

Проезд по МСД остается бесплатным вне часов критической загрузки, по выходным и праздникам

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру (МСД) в критически загруженные часы по будням проиндексирована на 4 руб. и теперь составляет 19 руб. за участок; проезд по МСД остается бесплатным 70% времени в будни, сообщили в столичном департаменте транспорта.

Чтобы диаметр продолжал выполнять свою функцию, с 10 апреля 2026 года на 4 руб. - с 15 до 19 руб. за участок - была проиндексирована стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру в критически загруженные часы по будням: с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00, сообщалось в канале департамента в мессенджере Max.

Проезд остается бесплатным 70% времени в рабочие дни, а также в выходные и праздники. Стоимость транзитного проезда - 950 руб. - не изменилась, уточнили в департаменте.

"После открытия новых участков Московского скоростного диаметра улучшилась общая связность районов, а маршруты для водителей стали еще удобнее. Спрос на диаметр растет - это приводит к перераспределению транспортных потоков и росту интенсивности движения на отдельных участках. Например, на Кантемировской улице (от Варшавского шоссе до Каспийской улицы) среднесуточный трафик увеличился на 6 тыс. автомобилей, что на 13% больше, чем до открытия участка. Тенденция явно идет к увеличению загрузки трассы", - отмечается в сообщении.

В дептрансе пояснили, что менять тариф необходимо, чтобы сохранить пропускную способность МСД и обеспечить жителям гарантированное время поездок. "Однако если загрузка дороги будет уменьшаться, то и тариф будет снижен", - сообщили в департаменте.

Там напомнили, что в пользу автомобилистов проезд по конкретному участку МСД считается платным, только если автомобиль въехал и выехал с участка в платное время. Например, проезд по участку бесплатный, если автомобиль заехал на него в 6:55, а выехал в 7:30 или заехал на участок в 10:55, а выехал в 11:30. Для машин оперативных служб и почты, коммунальной техники, городского транспорта, школьных автобусов, а также автомобилей такси с лицензией Москвы и Московской области проезд по МСД бесплатный всегда.

МСД - самый протяженный в России скоростной диаметр, его длина 68 км. Он соединяет 10 крупнейших вылетных магистралей, связывает районы Москвы и области.