Участок синей ветки московского метро закроют с 30 апреля по 8 мая

Не будут работать станции "Мякинино", "Волоколамская", "Митино" и "Пятницкое шоссе"

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Участок между станциями "Строгино" и "Пятницкое шоссе" Арбатско-Покровской линии столичного метрополитена будет закрыт с 30 апреля по 8 мая включительно из-за строительства тоннеля Рублево-Архангельской линии, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Ограничения связаны со строительством тоннеля Рублево-Архангельской ветки. Работы будут идти рядом с действующим участком, поэтому для безопасности поездок в зоне проведения работ будет ограничено движение, отмечается в сообщении.

Пассажиры могут воспользоваться бесплатными автобусами компенсационного маршрута вдоль закрытого участка, а также станциями Таганско-Краснопресненской линии и второго Московского центрального диаметра (МЦД-2, D2).

Новая Рублево-Архангельская линия свяжет деловой центр "Москва-Сити" и подмосковный город Красногорск.