График движения поездов на МЦД-2, МЦД-3 и МЦД-4 изменится в майские праздники

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Поезда на второй, третьей и четвертой линиях Московских центральных диаметров (МЦД) будут следовать с увеличенными интервалами, а часть - по укороченным маршрутам в майские праздники в связи с ремонтом путевой инфраструктуры.

Столичный департамент транспорта просит пассажиров перед поездкой сверяться с расписанием на сайте и в приложении перевозчика.

МЦД-2 (D2)

По информации столичного департамента транспорта, 1, 2 и 3 мая интервалы движения поездов по второй линии МЦД-2 на Рижском направлении будут увеличены до 1 часа 20 минут. Изменения связаны с проведением капитального ремонта 2 пути на участке "Подмосковная" - "Тушино", сообщили ранее в пресс-службе Московской железной дороги.

В частности, на участке "Площадь трех вокзалов" - "Тушинская" интервалы движения будут частично увеличены до 1 часа 20 минут, на участке "Тушинская" - "Нахабино" - до 1 часа.

С начала движения до 07:00 на участке от "Тушинской" до "Дмитровской" поезда в обе стороны будут следовать по пути "на Нахабино", а после 07:00 до окончания движения поезда в обе стороны будут ходить по пути "на Нахабино" на участке "Тушинская" - "Стрешнево", сообщили в дептрансе.

Часть поездов со стороны станции "Нахабино" проследует укороченными маршрутами: до и от станции "Тушинская" и "Павшино", а часть поездов дальнего пригорода - до и от станции "Нахабино".

В свою очередь на Курском направлении интервалы движения будут частично увеличены до 30 минут, сообщили в департаменте.

Большая часть поездов со стороны Подольска проследует укороченными маршрутами: до станций "Площадь трех вокзалов", "Курская" и "Гражданская".

МЦД-3 (D3)

Также в праздничные выходные, с 1 по 3 и с 9 по 11 мая, поезда по МЦД-3 будут следовать с увеличенными интервалами, часть из них проследует укороченными маршрутами. В период изменений вместе с ОАО "РЖД" будут проведены работы по капитальному ремонту путевой инфраструктуры на участке "Люберцы" - "Перово".

Столичный департамент транспорта порекомендовал строить маршруты с пересадкой на станции Выхино, Казанском и Ленинградском вокзалах.

Так, на Казанском направлении на участке "Люберцы" - "Плющево" интервалы движения будут частично увеличены до 1 часа, поезда в обе стороны проследуют по пути "на Ипподром/в область". В то же время на участках "Митьково" - "Плющево" и "Люберцы" - "Ипподром" интервалы будут увеличены до 40 минут.

Кроме того, большая часть поездов со стороны "Ипподрома" проследует укороченными маршрутами до и от станций "Быково", "Люберцы" и "Выхино".

"У некоторых поездов скорректированы время отправления и набор остановок - часть составов не остановится на станциях "Косино", "Плющево", "Ухтомская" и "Вешняки"", - предупредили в пресс-службе департамента.

Часть поездов проследует по 3 и 4 путям по тарифу МЦД с остановками на станциях "Раменское", "Отдых", "Люберцы", "Выхино", "Перово", "Андроновка", "Авиамоторная" и Казанский вокзал.

На Ленинградском направлении интервалы движения будут увеличены до 20 минут.

Одновременно часть диаметральных поездов со стороны "Зеленограда-Крюково" проследует укороченными маршрутами до и от станций "Митьково" и "Плющево".

В дептрансе отметили, что на станциях "Отдых", "Люберцы", "Выхино", "Электрозаводская", "Митьково" и на Казанском вокзале будет организовано дежурство сотрудников, которые подскажут нужный маршрут, путь отправления поезда и помогут сориентироваться в период изменений.

МЦД-4 (D4)

Поезда по МЦД-4 и в дальнем пригороде Нижегородского направления будут следовать с увеличенным интервалом, а часть - по укороченным маршрутам на майские праздники с 1 по 3 и с 9 по 11 мая в связи с ремонтом участка путей. В этот период пройдут плановые работы по капитальному ремонту путевой инфраструктуры на участке "Фрязево" - "Храпуново", сообщил столичный дептранс.

На Нижегородском направлении интервалы движения поездов будут увеличены до 20 минут. Кроме того, часть поездов дальнего пригорода будет отменена, часть - проследует укороченными маршрутами до станций "Электроугли", "Храпуново", "Фрязево" и "Железнодорожная".

В то же время на участке "Электрогорск" - "Павловский Посад" и "Захарово" - "Фрязево" будут назначены дополнительные поезда, на участке "Храпуново" - "Фрязево" поезда в обе стороны будут следовать по пути "в область".

На Калужском направлении и центральном участке интервалы движения будут частично увеличены до 15 минут.