Кратковременное потепление в Москве в среду сменится новой волной холода в четверг

Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Краткосрочное потепление прогнозируется в Московском регионе в среду, осадки прекратятся, а воздух прогреется до плюс 13 градусов, однако уже в четверг циклон с севера приведет к новой волне холода с дождем и мокрым снегом, температура в дневные часы вновь будет ниже плюс 10 градусов, сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре России.

Согласно прогнозу, 21 апреля Москва будет находиться под влиянием восточной периферии антициклона, погода будет облачной с прояснениями, в Москве преимущественно без осадков, по области местами небольшие осадки: ночью в виде мокрого снега, а днем – в виде дождя. Температура ночью будет от 0 до плюс 2 градусов, по области до минус 3, днем воздух прогреется до плюс 8 - плюс 10 градусов, по области будет от плюс 5 до плюс 10.

"В среду, 22 апреля, погода немного побалует москвичей: южный циклон уходит на восток, северный циклон с центром в акватории Баренцева моря еще не приблизится к центральным областям. В Московском регионе осадки прекратятся и произойдет кратковременное потепление", - сообщили в Гидрометцентре.

Температура ночью будет невысокой: в Москве от минус 2 до 0, по области от минус 4 до плюс 1. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 11 - плюс 13 в Москве, по области - от плюс 8 до плюс 13.

Однако, уже в четверг, 23 апреля, циклон с севера усилит свое влияние: Московский регион окажется в его передней части, что вызовет новую волну холода и новый период дождей.

В четверг прогнозируется облачная погода с осадками, преимущественно в виде дождя. Ночь будет теплой – в Москве плюс 3 - плюс 5, по области от 0 до плюс 5 градусов, но днем в Москве воздух не прогреется выше плюс 5 – плюс 7, по области будет от плюс 3 до плюс 8 градусов.

В пятницу и субботу, 24 и 25 апреля, характер погоды, по данным Гидрометцентра, существенно не изменится. В Московском регионе сохранятся осадки в виде дождя и мокрого снега. Минимальная температура воздуха ночью составит минус 1 - плюс 4 градуса, а в дневные часы будет плюс 4 - плюс 9 градусов.