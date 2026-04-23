Поиск

В Москве в течение четверга ожидаются дождь и сильный ветер

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - В Москве синоптики прогнозируют дождь и сильный ветер в течение дня, напомнил с утра городской Департамент транспорта.

Для поездок по городу чиновники советуют выбрать метро, чтобы сэкономить время.

Днем движение в районе Пушкинской площади будут перекрывать движение в связи с проведением Московского Международного кинофестиваля. Движение будет закрыто с с 14:30 23 апреля до 01:00 24 апреля в Большом Путинковском переулке от Нарышкинского проезда до Тверской улицы; на Пушкинской площади от Большого Путинковского переулка до Страстного бульвара; на улице Малая Дмитровка от Настасьинского переулка до Большого Путинковского переулка.

В Гидрометцентре предупреждали, что с четверга 23 апреля в столичном регионе установится погода с температурой на 5 градусов ниже нормы, соответствующая значениям начала апреля.

Москва Пушкинская площадь Тверская улица Дептранс ММКФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

