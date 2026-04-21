Один человек погиб, двое пострадали в ДТП на Садовом кольце в Москве

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Легковушка сбила насмерть велосипедиста на Садовом кольце и протаранила четыре автомобиля, два человека пострадали, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел на улице Садовая-Черногрязская. "В результате аварии велосипедист скончался, а водитель и пассажир "БМВ" доставлены в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

В пресс-службе столичного дептранса сообщили о перекрытии внутренней стороны Садового кольца, движение по внешней стороне осуществляется по одной полосе.