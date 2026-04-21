Число погибших в ночной массовой аварии на Садовом кольце в Москве достигло двух

Виновница аварии была пьяна и ехала на "Мерседесе" без госномеров, ее задержали

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Два человека погибли и двое пострадали в результате аварии с участием восьми транспортных средств в центре Москвы в понедельник вечером, сообщил начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по столице Владимир Васенин.

"В результате ДТП погибли два человека - велосипедист и пассажирка одного из транспортных средств. Два человека обращались за медицинской помощью", - сказал Васенин журналистам во вторник.

Ранее в столичной Госавтоинспекции сообщали об одном погибшем в ДТП.

Как уточнил представитель столичной полиции, 20 апреля в 23:05 в районе д. 13 по улице Садово-Черногрязская водитель автомобиля "Мерседес" 1996 г.р., "находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершила наезд на гражданина, управлявшего элетровелосипедом, после чего столкнулась с припаркованным автомобилем, и, наехав на дорожное ограждение, иномарка совершила столкновение еще с пятью транспортными средствами".

В настоящее время виновница аварии задержана, в отношении нее возбуждено уголовное дело по ч.6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух лиц).

В свою очередь в столичном департаменте транспорта сообщили, что водитель "Мерседеса" ехала на машине без госномера. "Автомобиль, совершивший наезд на транспортные средства, не имел государственных регистрационных знаков", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента.

В столичной прокуратуре отметили, что надзорное ведомство взяло под контроль установление всех обстоятельств аварии.