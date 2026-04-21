На красной ветке метро Москвы нет движения между "Парком Культуры" и "Бульваром Рокоссовского"

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - На Сокольнической линии московского метро нет движения между станциями "Парк Культуры" и "Бульвар Рокоссовского", сообщил во вторник в телеграм-канале столичный департамент транспорта.

"Для проезда, пожалуйста, пользуйтесь другими линиями метрополитена", - говорится в сообщении.

Ранее дептранс сообщал о временном увеличении интервалов движения на центральном участке Сокольнической линии московского метрополитена из-за проверки состава.