Поиск

Пассажиров поезда на красной ветке метро в Москве эвакуировали из-за неисправности состава

Пассажиров поезда на красной ветке метро в Москве эвакуировали из-за неисправности состава
Фото: Кристина Соловьёва/РИА Новости

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Пассажиров эвакуировали из технически неисправного поезда метро на Сокольнической линии; на красной ветке временно приостановлено движение поездов на участке "Сокольники" - "Парк Культуры", сообщили в столичном департаменте транспорта.

"На Сокольнической линии временно приостановлено движение поездов на участке "Сокольники" - "Парк Культуры". Причина - техническая неисправность одного из составов на участке линии. Данный состав находится на сервисном обслуживании компании производителя", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента.

МоскваНа красной ветке метро Москвы нет движения между "Парком Культуры" и "Бульваром Рокоссовского"Читать подробнее

Безопасности пассажиров ничего не угрожало, сотрудники метро помогли организованно покинуть остановленный поезд и пройти на станцию, заявили в ведомстве.

В дептрансе сообщили, что специалисты метрополитена уже работают на месте - принимаются все необходимые меры для скорейшего восстановления движения.

"Просим по возможности пользоваться альтернативными маршрутами - другими линиями метро, бесплатными автобусами "КМ", а также маршрутами Московских трамвайных диаметром", - рекомендовали в департаменте.

Там также сообщили о восстановлении движения между станциями "Сокольники" и "Бульвар Рокоссовского".

Ранее в СМИ появилась информация об эвакуации пассажиров на станции "Комсомольская". Предварительная причина этого, как пишут в СМИ, - задымление в одном из вагонов поезда. Кроме того, в СМИ сообщают о перекрытии переходов на станцию "Охотный ряд", на станцию "Лубянка", о закрытии станции метро "Красные ворота".

Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Пассажиров поезда на красной ветке метро в Москве эвакуировали из-за неисправности состава

 Пассажиров поезда на красной ветке метро в Москве эвакуировали из-за неисправности состава

На красной ветке метро Москвы нет движения между "Парком Культуры" и "Бульваром Рокоссовского"

Один человек погиб, двое пострадали в ДТП на Садовом кольце в Москве

Кратковременное потепление в Москве в среду сменится новой волной холода в четверг

 Кратковременное потепление в Москве в среду сменится новой волной холода в четверг

В Москве на четырех участках заработала "зеленая волна" для городского транспорта

 В Москве на четырех участках заработала "зеленая волна" для городского транспорта

Каршеринг в Москве ввел обязательные когнитивные проверки для водителей ночью и утром

 Каршеринг в Москве ввел обязательные когнитивные проверки для водителей ночью и утром

Дождь, мокрый снег и гололедица ожидаются в Москве с воскресенья

Ритейлеры Москвы смогут проверить вывески на соблюдение закона о русском языке

 Ритейлеры Москвы смогут проверить вывески на соблюдение закона о русском языке

Суд в Москве арестовал замгендиректора МХАТ Гезерова по делу о растрате

 Суд в Москве арестовал замгендиректора МХАТ Гезерова по делу о растрате

В отношении экс-судьи Мосгорсуда завели уголовное дело по факту ДТП
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1807 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9070 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 137 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов