Пассажиров поезда на красной ветке метро в Москве эвакуировали из-за неисправности состава

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Пассажиров эвакуировали из технически неисправного поезда метро на Сокольнической линии; на красной ветке временно приостановлено движение поездов на участке "Сокольники" - "Парк Культуры", сообщили в столичном департаменте транспорта.

"На Сокольнической линии временно приостановлено движение поездов на участке "Сокольники" - "Парк Культуры". Причина - техническая неисправность одного из составов на участке линии. Данный состав находится на сервисном обслуживании компании производителя", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента.

Безопасности пассажиров ничего не угрожало, сотрудники метро помогли организованно покинуть остановленный поезд и пройти на станцию, заявили в ведомстве.

В дептрансе сообщили, что специалисты метрополитена уже работают на месте - принимаются все необходимые меры для скорейшего восстановления движения.

"Просим по возможности пользоваться альтернативными маршрутами - другими линиями метро, бесплатными автобусами "КМ", а также маршрутами Московских трамвайных диаметром", - рекомендовали в департаменте.

Там также сообщили о восстановлении движения между станциями "Сокольники" и "Бульвар Рокоссовского".

Ранее в СМИ появилась информация об эвакуации пассажиров на станции "Комсомольская". Предварительная причина этого, как пишут в СМИ, - задымление в одном из вагонов поезда. Кроме того, в СМИ сообщают о перекрытии переходов на станцию "Охотный ряд", на станцию "Лубянка", о закрытии станции метро "Красные ворота".