Московское метро перед открытием движения на участке красной ветки проведет диагностику

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Специалисты московского метрополитена проведут диагностику инфраструктуры на центральном участке Сокольнической линии перед открытием движения, сообщил представитель пресс-службы метро Антон Богачев.

Он отметил, что все службы московского метрополитена принимают усилия для скорейшего восстановления движения поездов на центральном участке красной ветки метро.

Ранее столичный департамент транспорта сообщил о временном увеличении интервалов движения на центральном участке Сокольнической линии московского метрополитена из-за проверки состава, на линии не было движения между станциями "Парк Культуры" и "Бульвар Рокоссовского".

Позже в дептрансе сообщили, что сотрудники метро помогли организованно покинуть остановленный поезд из-за технической неисправности одного из составов на участке линии, и пройти на станцию. Безопасности пассажиров ничего не угрожало. Сообщалось также о приостановке движения поездов на участке "Сокольники" - "Парк Культуры".