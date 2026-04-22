Поиск

Движение перекроют в центре и на западе Москвы 26 апреля из-за полумарафона

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Проезд для транспорта на ряде улиц и набережных в центре и на западе Москвы будет ограничен 26 апреля, в воскресенье, из-за проведения "Московского полумарафона", сообщили в столичном департаменте транспорта.

"26 апреля будет временно закрыто движение для транспорта на нескольких улицах и набережных в центре и на западе города в связи с проведением "Московского полумарафона" (21,1 км)", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента.

В частности, движение будет временно закрыто с 08:00 24 апреля до 23:00 26 апреля на Университетской площади от Университетского проезда до улицы Косыгина и 26 апреля с 00:01 до 14:00 на улице Косыгина от проспекта Вернадского до Университетской площади.

Кроме того, движение перекроют 26 апреля в период с 08:00 до 15:00 на центральных набережных - Воробьевской, Бережковской, Пречистенской, Кремлевской, Москворецкой, Саввинской, Ростовской, Новодевичьей, Лужнецкой, на улицах - Косыгина, Большой Дорогомиловской, Смоленской, Москворецкой, Большой Ордынке, Житной, Крымском Валк, Лужники, на мостах - Бородинском, Большом Москворецком, Малом Москворецком и Крымском.

Помимо этого, в этот период будет закрыт проезд на площадях - Университетской и Смоленской, на бульварах - Смоленском и Зубовском, в Новокрымском проезде, на Воробьевском шоссе и в Октябрьском тоннеле.

На участках ограничений также будет временно запрещена парковка 26 апреля с 00:01 до окончания мероприятия, отмечается в сообщении.

Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ФСБ сообщила о предотвращении взрыва у объектов Минобороны РФ в Москве

Восстановлено движение на всей красной ветке московского метро

Пассажиров поезда на красной ветке метро в Москве эвакуировали из-за неисправности состава

На красной ветке метро Москвы нет движения между "Парком Культуры" и "Бульваром Рокоссовского"

Один человек погиб, двое пострадали в ДТП на Садовом кольце в Москве

Кратковременное потепление в Москве в среду сменится новой волной холода в четверг

В Москве на четырех участках заработала "зеленая волна" для городского транспорта

Каршеринг в Москве ввел обязательные когнитивные проверки для водителей ночью и утром

Дождь, мокрый снег и гололедица ожидаются в Москве с воскресенья

Ритейлеры Москвы смогут проверить вывески на соблюдение закона о русском языке

Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9086 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1844 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 139 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов