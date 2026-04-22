Движение перекроют в центре и на западе Москвы 26 апреля из-за полумарафона

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Проезд для транспорта на ряде улиц и набережных в центре и на западе Москвы будет ограничен 26 апреля, в воскресенье, из-за проведения "Московского полумарафона", сообщили в столичном департаменте транспорта.

"26 апреля будет временно закрыто движение для транспорта на нескольких улицах и набережных в центре и на западе города в связи с проведением "Московского полумарафона" (21,1 км)", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента.

В частности, движение будет временно закрыто с 08:00 24 апреля до 23:00 26 апреля на Университетской площади от Университетского проезда до улицы Косыгина и 26 апреля с 00:01 до 14:00 на улице Косыгина от проспекта Вернадского до Университетской площади.

Кроме того, движение перекроют 26 апреля в период с 08:00 до 15:00 на центральных набережных - Воробьевской, Бережковской, Пречистенской, Кремлевской, Москворецкой, Саввинской, Ростовской, Новодевичьей, Лужнецкой, на улицах - Косыгина, Большой Дорогомиловской, Смоленской, Москворецкой, Большой Ордынке, Житной, Крымском Валк, Лужники, на мостах - Бородинском, Большом Москворецком, Малом Москворецком и Крымском.

Помимо этого, в этот период будет закрыт проезд на площадях - Университетской и Смоленской, на бульварах - Смоленском и Зубовском, в Новокрымском проезде, на Воробьевском шоссе и в Октябрьском тоннеле.

На участках ограничений также будет временно запрещена парковка 26 апреля с 00:01 до окончания мероприятия, отмечается в сообщении.