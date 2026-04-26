Движение восстановлено на ряде улиц в Москве после перекрытия

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта сообщил об открытии движения на ряде улиц в Москве после временных ограничений из-за полумарафона.

"В городе начали постепенно снимать ограничения. Движение открыто: на улице Косыгина, на Воробьевском шоссе, на Бережковской набережной", - говорится в сообщении, размещенном в канале дептранса в мессенджере Мах в воскресенье.

Ранее в департаменте сообщали, что проезд для транспорта на ряде улиц и набережных в центре и на западе Москвы будет ограничен 26 апреля из-за проведения "Московского полумарафона".