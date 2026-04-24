ФСБ сообщила о предотвращении в Москве теракта против руководства Роскомнадзора

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - ФСБ РФ сообщила о задержании семи человек, готовивших теракт в отношении руководства Роскомнадзора в Москве.

"18 апреля 2026 года предотвращен террористический акт в отношении руководителей Роскомнадзора, планировавшийся путем подрыва автомобиля с использованием взрывного устройства", - заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ в пятницу.

По данным спецслужбы, в Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле были задержаны семь человек, все они были завербованы через Telegram.

Руководил группой, заявили в ФСБ, житель Москвы 2004 года рождения. При задержании он "оказал вооруженное сопротивление с использованием огнестрельного оружия и был нейтрализован".

В ходе обысков изъяты самодельные взрывные устройства массой 1 кг, граната Ф-1, пистолет ПМ с приспособлением для бесшумной стрельбы, два газовых пистолета, рации, "неонацистская атрибутика и символика украинских военизированных формирований, а также инструкция по вступлению в состав запрещенной в Российской Федерации украинской террористической организации".

В отношении задержанных возбуждены дела по статьям о незаконном обороте оружия и взрывных устройств, "решается вопрос об их привлечении к уголовной ответственности за приготовление к террористическому акту".

ФСБ также заявила о поступающих угрозах и готовящихся терактах в отношении представителей Роскомнадзора со стороны украинских спецслужб.

"Поступающая в ФСБ России информация свидетельствует об активной деятельности украинских спецслужб, направленной на срыв проводимых в Российской Федерации мероприятий по обеспечению безопасности информационного пространства, в том числе блокировке мессенджера Telegram", - сообщил ЦОС.

В Центре напомнили, что осуществлением блокировок и недопущением обхода ограничений с помощью VPN занимается Роскомнадзор.

"В настоящее время в адрес руководства и сотрудников Роскомнадзора, а также членов их семей поступают угрозы физической расправы, совершаются вооруженные нападения и экстремистские акции, готовятся террористические акты" , - заявили в спецслужбе.

ФСБ сообщила о предотвращении в Москве теракта против руководства Роскомнадзора

