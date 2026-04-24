Задержана администратор чата, где планировали покушение на замглавы РКН

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - ФСБ показала видео задержания участников подготовки теракта в отношении одного из руководителей Роскомнадзора.

Ранее спецслужба сообщила о задержании по делу семи человек.

ФСБ не уточняла, на кого готовилось покушение, однако на распространенном видео одна из задержанных - молодая девушка - говорит, что в минувшем марте она вступила в чат, где предложила свою помощь в изготовлении листовок.

"Меня сделали администратором группы, где готовилось покушение на замглавы РКН", - сказала задержанная.

Еще один задержанный сообщил на видео, что состоял в группе, в которой обсуждали "взрывы, поджоги сотрудников Роскомнадзора".

На видео показаны обыски по делу. У задержанных изъято оружие, экстремистская символика.

ФСБ РФ в пятницу утром сообщила о задержании семи человек, готовивших теракт в отношении руководства Роскомнадзора в Москве.

Руководил группой, заявили в ФСБ, житель Москвы, 2004 года рождения. При задержании он "оказал вооруженное сопротивление с использованием огнестрельного оружия и был нейтрализован".