Домодедово обслуживает рейсы по согласованию, Жуковский приостановил работу

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением ограничений на использование воздушного пространства, сообщили в Росавиации.

"Возможны корректировки в расписании рейсов", - говорится в сообщении агентства в Max во вторник.

Аналогичные меры действуют в столичных аэропортах Шереметьево и Внуково.

Подмосковный Жуковский временно не обслуживает рейсы.