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Жара сохранится в Москве до конца недели

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Температура, превышающая климатическую норму, сохранится в Москве до конца недели, столбики термометров будут достигать отметки в плюс 32 градуса; в воскресенье в связи с прохождением атмосферного фронта существует вероятность ослабления жары и понижения температуры, сообщила "Интерфаксу" ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

"Температура в среду будет превышать норму примерно на 4,5 градуса, 11 июня - на 5,5 градусов, 12 июня - порядка 6 - 6,5 градусов, 13 июня примерно такое же превышение, и 14 июня температура ожидается на 4,5 градуса выше нормы. Такая погода жаркая для Москвы, но она не является аномально жаркой, потому что у нас критерий для аномально жаркой погоды включает два компонента - отклонение от нормы на 7 градусов и более, и временной критерий - 5 дней и больше", - сказала Макарова.

Она уточнила, что в Москве в ближайшие дни сохраняется "оранжевый", предпоследний, уровень погодной опасности, в дневные часы ожидается сильная жара, максимальная температура воздуха будет составлять 30 - 32 градуса. Сильный прогрев воздуха и близость фронтальных разделов будут способствовать тому, что погода будет неустойчивой, местами прогнозируются кратковременные дожди и грозы.

Ослабление жары, согласно прогнозам, может начаться в воскресенье. "Гребень, который нам обеспечивает жару, отойдет на восток, и мы ждем распространения высотной ложбины, в ней будет располагаться атмосферный фронт, и он подойдет к нам 14 июня. (...) Понижение температуры начнется в воскресенье, начнется спад жары", - добавила Макарова.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в среду, 10 июня, температура ночью прогнозируется плюс 14 - плюс 16 градусов, днем воздух прогреется до 29 - 31 градуса, местами возможен кратковременный дождь и гроза. В четверг, 11 июня, ночная температура будет плюс 14 - плюс 16, днем столбики термометров поднимутся до 30 - 32 градусов, также местами прогнозируются дождь и гроза.

В пятницу, 12 июня, ночная температура повысится на один градус по сравнению с четвергом и будет плюс 15 - плюс 17, днем также 30 - 32 градуса и местами кратковременный дождь и гроза. В субботу, 13 июня, ночью в Московском регионе температура прогнозируется плюс 15 - плюс 20, возможен кратковременный дождь, днем температура будет в диапазоне 27 - 32 градуса.

Согласно предварительному прогнозу, в воскресенье, 14 июня, днем и ночью ожидается кратковременный дождь, температура ночь плюс 13 - плюс 18, а днем - 25 - 30 градусов. В понедельник, 15 июня, ночная температура ожидается в диапазоне плюс 13 - плюс 18, днем столбики термометров могут показать плюс 21 - плюс 26 градусов.

Марина Макарова Москва Гидрометцентр РФ
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