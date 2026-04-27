До 16 мм осадков может выпасть в Москве в течение ближайших суток

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Осадки в виде мокрого снега и снега продолжатся в Москве в течение дня, в период с 9 утра до 9 вечера может выпасть до 10 мм осадков, а временный снежный покров увеличиться до 3 см, в ночь на вторник осадки не прекратятся, выпадет еще до 6 мм, сообщили в Гидрометцентре России.

Согласно данным метеорологов, в Москве днём прогнозируются снег, мокрый снег, местами отложение мокрого снега. Температура воздуха днём составит плюс 2 - плюс 4.

В ночь на вторник существенных изменений в погоде не ожидается. Также прогнозируются осадки в виде снега и мокрого снега, может выпасть от 3 до 6 мм осадков, а снежный покров вырасти до 4 см. Максимальная температура воздуха ожидается от минус 1 до плюс 1 градуса.

Наиболее интенсивные осадки начнутся в районе 15:00 понедельника и продлятся до полуночи, когда прогнозируется выпадение до 10 мм осадков, 4 мм из которых придется на период с 18:00 до 21:00.

Ранее Гидрометцентр объявил в Москве и Подмосковье "оранжевый", предпоследний уровень погодной опасности из-за мокрого снега, снега, гололедицы и ветра, порывы которого, как ожидается, будут усиливаться до 23-25 м/с.