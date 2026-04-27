В Подмосковье на дороги повалило много деревьев

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - В Московской области дорожные службы убирают упавшие деревья с проезжей части автотрасс, Минтранс региона призывает автомобилистов не парковаться под деревьями и шаткими конструкциями в связи со снегопадом.

В Подмосковье на дороги упало не менее 30 деревьев.

До вечера среды в регионе ожидается дождь и снег, ветер усилится до 20 м/с, а на дорогах местами возможна гололедица. Дорожные службы Подмосковья возобновили противогололедную обработку трасс. Из-за снега видимость на дорогах снижена. Тем, кто сменил резину на летнюю, в областном Минтрансе посоветовали на время отказаться от использования личного автомобиля.

Весенний снегопад в Москве

Новости по теме

До 16 мм осадков может выпасть в Москве в течение ближайших суток

В московском регионе объявили оранжевый уровень погодной опасности

Подмосковным водителям рекомендовали не выезжать на летней резине в ближайшие дни

В Московском регионе объявлен "желтый" уровень погодной опасности

Жителей Москвы предупредили о резком ухудшении погоды с воскресенья

В московском регионе до конца апреля будет холоднее нормы

ФСБ сообщила о предотвращении в Москве теракта против руководства Роскомнадзора

В Москве в течение четверга ожидаются дождь и сильный ветер

Температура в Москве с четверга вернется к значениям начала апреля

ФСБ сообщила о предотвращении взрыва у объектов Минобороны РФ в Москве
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9145 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1928 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 161 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 77 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов