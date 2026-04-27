В Подмосковье на дороги повалило много деревьев

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - В Московской области дорожные службы убирают упавшие деревья с проезжей части автотрасс, Минтранс региона призывает автомобилистов не парковаться под деревьями и шаткими конструкциями в связи со снегопадом.

В Подмосковье на дороги упало не менее 30 деревьев.

До вечера среды в регионе ожидается дождь и снег, ветер усилится до 20 м/с, а на дорогах местами возможна гололедица. Дорожные службы Подмосковья возобновили противогололедную обработку трасс. Из-за снега видимость на дорогах снижена. Тем, кто сменил резину на летнюю, в областном Минтрансе посоветовали на время отказаться от использования личного автомобиля.