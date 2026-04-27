В московском регионе объявили оранжевый уровень погодной опасности

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Гидрометцентр объявил в Москве и Подмосковье "оранжевый", предпоследний уровень погодной опасности из-за мокрого снега, снега, гололедицы и ветра, порывы которого, как ожидается, будут усиливаться до 23-25 м/с.

В Москве до 21:00 понедельника будет действовать "оранжевый" уровень погодной опасности из-за снега и обледенения. В течение суток ожидается сильное налипание мокрого снега на провода и деревья, сильные осадки преимущественно в виде мокрого снега, гололедица на дорогах. В Подмосковье аналогичное предупреждение объявлено до 03:00 28 апреля.

Кроме того, в течение суток ожидается сильный ветер с порывами до 23 м/с в Москве, в Подмосковье с порывами до 25 м/с.

Также в Подмосковье сохраняется предупреждение о сильных осадках в виде снега и гололедице, "желтый" уровень погодной опасности будет действовать с 03:00 до 09:00 28 апреля.

Снег и мокрый снег ожидается в Москве в течение дня, в период с 9 утра до 9 вечера может выпасть до 10 мм осадков, а временный снежный покров увеличиться до 3 см, в ночь на вторник осадки не прекратятся, выпадет еще до 6 мм, сообщили в Гидрометцентре.

В Москве днем прогнозируются снег, мокрый снег, местами отложение мокрого снега. Днем будет плюс 2 - плюс 4.

В ночь на вторник существенных изменений в погоде не ожидается. Также прогнозируются осадки в виде снега и мокрого снега, может выпасть от 3 до 6 мм осадков, а снежный покров вырасти до 4 см. Максимальная температура воздуха ожидается от минус 1 до плюс 1 градуса.

Наиболее интенсивные осадки начнутся в районе 15:00 понедельника и продлятся до полуночи, когда прогнозируется выпадение до 10 мм осадков, 4 мм из которых придется на период с 18:00 до 21:00.

"Оранжевый" уровень погодной опасности означает, что погода опасна, есть вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба.