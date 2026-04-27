На Казанском и Савеловском направлениях был сбой в движении в сторону Москвы

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Прервано движение поездов на Савеловском и Казанком направлениях в сторону Москвы из-за обрыва контактного провода и дерева на путях, сообщила МЖД.

"Из-за неблагоприятных погодных условий произошел обрыв контактного провода на перегоне Лобня-Марк. В связи с этим приостановлено движение поездов Савеловского направления в сторону Москвы", - сказано в сообщении.

"Также из-за налипания снега и сильного ветра на путь на участке Быково-Люберцы упало дерево - временно нет движения на Казанском направлении в сторону Москвы", - добавили в компании.

На месте работают бригады энергетиков, предпринимается все необходимые меры для стабилизации графика движения.



В 11 утра движение было восстановлено в штатном режиме, однако несколько электричек в обе стороны следовали с опозданием.

Кроме того, из-за непогоды в Москве перенесли запуск маршрутов-переправ от Северного речного вокзала до Захаркова и Химок, сообщил Дептранс. Мэрия сообщит дополнительно о возобновлении работы.

Столичный комплекс городского хозяйства работает в усиленном режиме из-за непогоды, которая сохранится до конца дня понедельника, поваленные ветром деревья оперативно вывозятся, сообщила пресс-служба комплекса.

"Поваленные сильным ветром деревья оперативно распиливаются и вывозятся. Непрерывно мониторится состояние улично-дорожной сети и выполняются необходимые регламентные операции. Задействовано необходимое количество единиц техники", - заверили в мэрии.

Организовано дежурство бригад и спецтехники ГУП "Мосводосток" для оперативного пропуска осадков в водосточную сеть, а в местах возможных временных скоплений воды дежурит откачивающая техника.

"Сильный ветер с порывами до 23 м/с сохранится до конца суток. Просим горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду. Если это невозможно - быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, при управлении личным транспортом - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - сказано в сообщении.