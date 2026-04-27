"Автостат" допустил снижение продаж на авторынке из-за апрельской непогоды

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Апрельское ухудшение погоды после мартовского потепления может поддавить на результаты российского авторынка, считают эксперты "Автостата".

О таких предположениях сообщил исполнительный директор "Автостата" Сергей Удалов на конвенции ассоциации "Российские автодилеры" (РОАД) в Москве, куда участникам и гостям внезапно пришлось добираться по заснеженным дорогам.

"По рынку в марте мы с вами увидели рост продаж на 30% год к году. Мы общаемся с коллегами, с банками и пытались понять, откуда эти 30% взялись. И пришли к такому факту, что, наверное, и теплый солнечный март на это сыграл. Думаю, что за вот эти дни, которые сейчас в Москве, мы увидим обратную картинку", - сказал Удалов.

По данным "Автостата", за март 2026 года в России было поставлено на учет 104,3 тысячи новых легковых автомобилей (+30,6% г/г и +30,3% м/м). За I квартал рынок вырос г/г на 7,3%, до 264,9 тысячи штук.

Погода в Центральной России в апреле локально испортилась. В частности, в Москве, на которую, по данным "Автостата" в I квартале пришлась пятая часть общероссийского авторынка (54,2 тысячи штук, +16% г/г), в апреле было заметно прохладнее, чем в марте. Последняя неделя апреля и вовсе началась в столице со снегопада.

Автостат Сергей Удалов Москва
Новости по теме

Лоукостеры просят у властей США $2,5 млрд в связи с ростом цен на топливо

 Лоукостеры просят у властей США $2,5 млрд в связи с ростом цен на топливо

Путин поручил создать координационный механизм по защите прав миноритариев

Brent подорожала до $107,4 за баррель

Индекс Dow Jones снизился в пятницу, S&P 500 и Nasdaq обновили рекордные максимумы

 Индекс Dow Jones снизился в пятницу, S&P 500 и Nasdaq обновили рекордные максимумы

Новак уверен, что на восстановление рынка нефти после конфликта на Ближнем Востоке уйдет несколько месяцев

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в мае снизится в 3,5 раза

 Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в мае снизится в 3,5 раза

ДКП встроилась в бюджетный процесс. Заявление Банка России

 ДКП встроилась в бюджетный процесс. Заявление Банка России

Tesla начала выпуск Cybercab

 Tesla начала выпуск Cybercab

Кремль признал негативный эффект антироссийских санкций

 Кремль признал негативный эффект антироссийских санкций
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1930 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9146 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 161 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 77 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов