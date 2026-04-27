"Автостат" допустил снижение продаж на авторынке из-за апрельской непогоды

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Апрельское ухудшение погоды после мартовского потепления может поддавить на результаты российского авторынка, считают эксперты "Автостата".

О таких предположениях сообщил исполнительный директор "Автостата" Сергей Удалов на конвенции ассоциации "Российские автодилеры" (РОАД) в Москве, куда участникам и гостям внезапно пришлось добираться по заснеженным дорогам.

"По рынку в марте мы с вами увидели рост продаж на 30% год к году. Мы общаемся с коллегами, с банками и пытались понять, откуда эти 30% взялись. И пришли к такому факту, что, наверное, и теплый солнечный март на это сыграл. Думаю, что за вот эти дни, которые сейчас в Москве, мы увидим обратную картинку", - сказал Удалов.

По данным "Автостата", за март 2026 года в России было поставлено на учет 104,3 тысячи новых легковых автомобилей (+30,6% г/г и +30,3% м/м). За I квартал рынок вырос г/г на 7,3%, до 264,9 тысячи штук.

Погода в Центральной России в апреле локально испортилась. В частности, в Москве, на которую, по данным "Автостата" в I квартале пришлась пятая часть общероссийского авторынка (54,2 тысячи штук, +16% г/г), в апреле было заметно прохладнее, чем в марте. Последняя неделя апреля и вовсе началась в столице со снегопада.