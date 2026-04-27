Парки Москвы ограничили работу из-за непогоды

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Ряд столичных парков, среди которых Сокольники, Парк Горького, Кузьминки, Коломенское, Сад "Эрмитаж" и другие, ограничили проход в них из-за непогоды.

Москвичам и гостям города, согласно сообщению, размещенному в канале "Парки Москвы" департамента культуры Москвы, рекомендовано воздержаться от посещения следующий парков: Лианозовский парк, Таганский парк, Сад "Эрмитаж", Сад им. Н.Э. Баумана, Лефортовский парк, Парк Кузьминки, Музей-усадьба "Люблино", Парк им. Юрия Лужкова, Зона отдыха "Терлецкая дубрава", Парк "Сокольники", Музей-заповедник "Коломенское", Усадьба Воронцово, Измайловский парк.

Также ограничен проход в парк "Северное Тушино", зону отдыха "Покровский берег", Воробьевы горы, Нескучный сад, Музей-заповедник "Царицыно", Парк у прудов "Радуга", в детский парк им. Прямикова, парк "Красная пресня", в зону отдыха Красногвардейские пруды, Парк Горького (кроме Пушкинской набережной), лесопарк Кусково, парк "Фили", Терлецкий лесопарк и в парк искусств "Музеон".

 В московском регионе объявили оранжевый уровень погодной опасности

 Жителей Москвы предупредили о резком ухудшении погоды с воскресенья

 В московском регионе до конца апреля будет холоднее нормы

 ФСБ сообщила о предотвращении в Москве теракта против руководства Роскомнадзора

 Температура в Москве с четверга вернется к значениям начала апреля

