В Подмосковье нарушено расписание автобусов

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - В Подмосковье автобусы "Мострансавто" следуют с увеличенными интервалами из-за непогоды, сообщил областной Минтранс.

"В условиях сложной погодной обстановки, вызванной снегопадом, рейсы на маршрутах "Мострансавто" выполняются с увеличенными интервалами, автобусы предприятия перешли на работу по фактическому расписанию", - говорится в сообщении.

Схемы движения некоторых маршрутов временно изменились в связи с упавшими на дорогу деревьями. В регионе проводят противогололедную обработку дорог.

По прогнозам, до вечера среды в Московской области ожидается дождь и снег, ветер усилится до 20 м/с, на дорогах местами возможна гололедица.