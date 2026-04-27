Московские аэропорты работают штатно на фоне непогоды

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Несмотря на неблагоприятные погодные условия, аэропорты Москвы отправляют и принимают рейсы в штатном режиме, вылеты ранее задержанных из-за ливневого снега рейсов также возобновлены.

"Несмотря на сложные метеоусловия (порывистый ветер, видимость 2000 метров), аэропорт "Внуково" работает штатно. Для бесперебойной работы и обеспечения полетов привлечено достаточное количество сотрудников и техники. Осуществляются вылеты ранее задержанных рейсов. Пассажиры ранее задержанных рейсов, которые были высажены в терминал и ожидают вылета, обслуживаются в соответствии с Федеральными авиационными правилами", - говорится в сообщении пресс-службы аэропорта "Внуково".

Ночью и рано утром в целях безопасности полетов было принято решение отложить вылет нескольких рейсов в ожидании улучшения метеоусловий, но к 9 утра авиагавань вернулась к штатной работе.

В "Шереметьево" также сообщили, что аэропорт работает в штатном режиме. "Мы продолжаем обслуживание в полном объеме рейсов российских и зарубежных авиакомпаний согласно расписанию. С 00:00 по 12:00 мск 27 апреля 2026 года аэропорт обслужил более 38 тысяч пассажиров и 250 рейсов: 128 на вылет и 122 на прилет", - отметили в пресс-службе.

Согласно онлайн-табло аэропорта "Домодедово", рейсы вылетают без задержек, несмотря на непогоду. Отмененных вылетов нет.

Аэропорты Москвы рекомендуют пассажирам следить за изменением статуса рейса на онлайн-табло, а также призывают заблаговременно приезжать в аэропорт.

Мокрый снег с дождем и сильный ветер обрушились на Москву в ночь на понедельник. По прогнозам метеорологов, наиболее интенсивные осадки продолжатся в понедельник и во вторник. Согласно прогнозу, к утру вторника может выпасть до 16 мм осадков, прирост временного снежного покрова составит до 4 см.