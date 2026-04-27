Непогода обрушилась на Москву

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Мокрый снег и снег обрушились на Москву в ночь на понедельник, осадки сохранятся до утра вторника; непогода привела к приостановке работы кикшеринга, а также к сбоям в работе Московских центральных диаметров.

Погода начала ухудшаться еще днем в воскресенье, когда в отдельных районах Москвы и Подмосковья прошел сильный дождь. Наибольшее количество осадков, по данным Гидрометцентра, суммарно в воскресенье и в ночь на понедельник выпало в Кашире (30 мм), в Михайловское (28 мм), в Черустях и Серпухове (по 21 мм). В Москве наибольшее количество осадков зафиксировано на станции Балчуг - 21 мм, на станции ВДНХ выпало 19 мм осадков.

По прогнозам метеорологов, наиболее интенсивные осадки продолжатся в понедельник и во вторник. Согласно прогнозу, к утру вторника может выпасть до 16 мм осадков, прирост временного снежного покрова составит до 4 см. Кроме того, в Москве и Подмосковье прогнозируется сильный ветер с порывами до 23-25 м/с.

В связи с непогодой городские службы перешли на усиленный режим работы. По данным комплекса городского хозяйства, поваленные ветром деревья оперативно распиливаются и вывозятся. Также организовано дежурство бригад и спецтехники ГУП "Мосводосток" для оперативного пропуска осадков в водосточную сеть.

Из-за сложных погодных условий операторы аренды электросамокатов и велосипедов приостановили прокат до улучшения погодных условий. Также операторы каршеринга ограничили доступ к аренде автомобилей с летней резиной.

В департаменте транспорта Москвы утром предупредили о возможных локальных корректировках движения трамваев из-за погоды.

Сильнее всего непогода повлияла на работу Московской железной дороги, а именно на Савёловском и Казанском направлениях. Так, произошел обрыв контактного провода на перегоне Лобня-Марк, в связи с чем было приостановлено движение поездов Савеловского направления в сторону Москвы. Также из-за налипания снега и сильного ветра на путь на участке Быково-Люберцы упало дерево - было временно остановлено движение на Казанском направлении в сторону Москвы.

Непогода ночью и рано утром повлияла и на работу аэропорта Внуково, но к 9 утра авиагавань вернулась к штатной работе.