Три человека пострадали из-за пожара в строящемся здании на севере Москвы
Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Пожар произошел в строящемся здании на севере Москвы, спасены 12 человек, еще трое пострадали, сообщила пресс-служба МЧС РФ во вторник.
"Поступило сообщение о пожаре по адресу: проезд 2-й Амбулаторный, д. 14. Установлено, что происходит загорание на втором и третьем этажах строящегося здания. Спасены 12 человек, три человека обратились к медикам до прибытия пожарно-спасательных подразделений", - говорится в сообщении.
Дальнейшая информация уточняется.