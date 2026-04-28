Три человека пострадали из-за пожара в строящемся здании на севере Москвы

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Пожар произошел в строящемся здании на севере Москвы, спасены 12 человек, еще трое пострадали, сообщила пресс-служба МЧС РФ во вторник.

"Поступило сообщение о пожаре по адресу: проезд 2-й Амбулаторный, д. 14. Установлено, что происходит загорание на втором и третьем этажах строящегося здания. Спасены 12 человек, три человека обратились к медикам до прибытия пожарно-спасательных подразделений", - говорится в сообщении.

Дальнейшая информация уточняется.