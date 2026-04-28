Поиск

Один человек погиб, еще шестеро пострадали в результате пожара на севере Москвы

Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Один человек погиб, еще шесть пострадали при пожаре в строящемся здании на севере Москвы, сообщила пресс-служба МЧС РФ во вторник.

"Пожарными спасен 21 человек. Работу осложняет высокая пожарная загрузка", - говорится в сообщении.

В свою очередь в столичной прокуратуре заявили, что надзорное ведомство контролирует установление обстоятельств и причин инцидента.

Пожар в строящемся здании возник по адресу: проезд 2-й Амбулаторный, д. 14.

В столичной Госавтоинспекции между тем сообщили о перекрытии движения транспорта в районе пожара.

"В связи с возгоранием во 2-м Амбулаторном проезде в районе дома 14 закрыто движение транспорта по 3-му Балтийскому переулку (от 2-го Амбулаторного проезда до улицы Часовая). Выбирайте маршруты объезда", - сказали в управлении.

МЧС РФ Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

