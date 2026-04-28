Число жертв пожара в строящемся здании на севере Москвы увеличилось до семи

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Жертвами пожара в строящемся здании на севере столицы стали семеро человек, еще 12 получили травмы, заявили в пресс-службе МЧС России.

В главном следственном управлении СКР по Москве сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее смерть двух или более лиц). В ведомстве отметили, что делом занимается первое управление по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) столичного главка СКР.

"Следователи и криминалисты столичного СК работают на месте происшествия, проводятся необходимые следственные действия, назначается пожарно-техническая экспертиза", - говорится в сообщении СКР в мессенджере MAX.

Ранее сообщалось о пяти погибших и девяти пострадавших. Пожар в строящемся здании на 2-м Амбулаторном проезде, д. 14 произошел утром. Возгорание было ликвидировано на площади 1400 кв. м. В общей сложности из здания был спасен 31 человек.

