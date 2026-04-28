Собянин выразил соболезнования семьям жертв пожара на стройплощадке в районе Аэропорт

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Семь человек стали жертвами пожара на частной строительной площадке в районе Аэропорт, причины произошедшего устанавливаются, пострадавшим оказывается необходимая помощь, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сегодня в городе на одной из частных строительных площадок в районе Аэропорт произошёл пожар, в результате которого погибли, по предварительным данным, семь человек. Мои глубокие соболезнования семьям погибших", - написал Собянин во вторник в своем канале в мессенджере Мах.

По его словам, причины произошедшего устанавливают правоохранительные органы. "Оперативно на месте ЧП работают городские службы и медики. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь", - добавил мэр.

Пожар в строящемся здании на 2-м Амбулаторном проезде, д. 14 произошел утром. Возгорание было ликвидировано на площади 1400 кв.м. В общей сложности из здания был спасен 31 человек.