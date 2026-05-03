Работа аэропорта Внуково частично ограничена

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Аэропорт "Внуково" обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани, сообщает Росавиация в воскресенье.

"Возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении ведомства в мессенджере Max.

Ранее в воскресенье Росавиация сообщила, что аэропорт "Домодедово" также принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.