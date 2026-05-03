Аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Московский аэропорт "Домодедово" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает в воскресенье Росавиация.

"Возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении, размещенном в канале ведомства в Max.

Ранее в Росавиации сообщали, что столичный аэропорт "Внуково" вернулся к штатной работе после вводимых ограничений в воскресенье.

Домодедово Росавиация
