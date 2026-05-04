Поиск

На московских предприятиях собрались внедрять китайские практики роботизации

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Московские компании изучили опыт цифровой трансформации и роботизации крупнейших предприятий Китая в рамках деловой миссии правительства Москвы в Шанхай, сообщила в понедельник пресс-служба департамента экономической политики и развития города Москвы.

"В условиях сохраняющегося дефицита кадров и растущих издержек снижение использования ручного труда становится главным фактором дальнейшего развития экономики. Важно осуществить переход от внедрения точечных решений к комплексной цифровизации и роботизации рабочих процессов. В этой связи Шанхай был выбран не случайно - это один из признанных лидеров внедрения роботов в экономику, где уже сегодня плотность роботизации в городской промышленности превышает 500 роботов на 10 тысяч работников, что более чем в три раза выше среднемирового показателя", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы, руководителя департамента экономической политики и развития города Марию Багрееву.

Участники деловой миссии посетили крупнейшие производственные площадки Шанхая, включая индустриальный кластер "Заводов будущего", автомобильный концерн SAIC, а также завод по производству промышленных роботов и автоматизированных систем Shanghai Chaifu Robotics Co.

"Практики китайских компаний будут адаптированы под специфику российских производств и лягут в основу образовательных курсов, а также готовых решений для внедрения на предприятиях Москвы", - отметили в пресс-службе.

Шанхай Москва Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Для аэропорта "Домодедово" отменили ограничения

До восьми выросло число сбитых дронов, летевших на Москву

Работа аэропорта Внуково частично ограничена

Аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию

До плюс 26 прогреется воздух в Москве в начале следующей недели

 До плюс 26 прогреется воздух в Москве в начале следующей недели

До пяти выросло число сбитых БПЛА, летевших на Москву

Пожарные сбили открытый огонь на складах в подмосковной Кашире

Шереметьево и Внуково вернулись к штатной работе

На подлете к Москве сбит второй беспилотник

Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву беспилотника
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2022 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9222 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 149 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов