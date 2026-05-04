На московских предприятиях собрались внедрять китайские практики роботизации

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Московские компании изучили опыт цифровой трансформации и роботизации крупнейших предприятий Китая в рамках деловой миссии правительства Москвы в Шанхай, сообщила в понедельник пресс-служба департамента экономической политики и развития города Москвы.

"В условиях сохраняющегося дефицита кадров и растущих издержек снижение использования ручного труда становится главным фактором дальнейшего развития экономики. Важно осуществить переход от внедрения точечных решений к комплексной цифровизации и роботизации рабочих процессов. В этой связи Шанхай был выбран не случайно - это один из признанных лидеров внедрения роботов в экономику, где уже сегодня плотность роботизации в городской промышленности превышает 500 роботов на 10 тысяч работников, что более чем в три раза выше среднемирового показателя", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы, руководителя департамента экономической политики и развития города Марию Багрееву.

Участники деловой миссии посетили крупнейшие производственные площадки Шанхая, включая индустриальный кластер "Заводов будущего", автомобильный концерн SAIC, а также завод по производству промышленных роботов и автоматизированных систем Shanghai Chaifu Robotics Co.

"Практики китайских компаний будут адаптированы под специфику российских производств и лягут в основу образовательных курсов, а также готовых решений для внедрения на предприятиях Москвы", - отметили в пресс-службе.