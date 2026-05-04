Поиск

Москвичей предупредили о возможных ограничениях мобильного интернета 5-9 мая

Ограничения в работе интернета и смс могут ввести для обеспечения мер безопасности, сообщил "Билайн"

Москвичей предупредили о возможных ограничениях мобильного интернета 5-9 мая
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - "Билайн" предупредил своих абонентов о возможных временных ограничениях в работе мобильного интернета и смс с 5 по 9 мая для обеспечения мер безопасности.

"В целях обеспечения мер безопасности в Москве возможны временные ограничения в работе мобильного интернета и смс в период подготовки и проведения праздничных мероприятий с 5 по 9 мая", - говорится в рассылке оператора, поступившем в "Интерфакс".

"Рекомендуем использовать Wi-Fi для доступа в интернет, а для голосовых звонков - функцию VoLTE в настройках смартфона", - добавили в операторе.

Билайн Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Москвичей предупредили о возможных ограничениях мобильного интернета 5-9 мая

 Москвичей предупредили о возможных ограничениях мобильного интернета 5-9 мая

Ещё один БПЛА сбит на подлёте к Москве

Для аэропорта "Домодедово" отменили ограничения

До восьми выросло число сбитых дронов, летевших на Москву

Работа аэропорта Внуково частично ограничена

Аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию

До плюс 26 прогреется воздух в Москве в начале следующей недели

 До плюс 26 прогреется воздух в Москве в начале следующей недели

До пяти выросло число сбитых БПЛА, летевших на Москву

Пожарные сбили открытый огонь на складах в подмосковной Кашире

Шереметьево и Внуково вернулись к штатной работе
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2027 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9226 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 149 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов