Москвичей предупредили о возможных ограничениях мобильного интернета 5-9 мая

Ограничения в работе интернета и смс могут ввести для обеспечения мер безопасности, сообщил "Билайн"

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - "Билайн" предупредил своих абонентов о возможных временных ограничениях в работе мобильного интернета и смс с 5 по 9 мая для обеспечения мер безопасности.

"В целях обеспечения мер безопасности в Москве возможны временные ограничения в работе мобильного интернета и смс в период подготовки и проведения праздничных мероприятий с 5 по 9 мая", - говорится в рассылке оператора, поступившем в "Интерфакс".

"Рекомендуем использовать Wi-Fi для доступа в интернет, а для голосовых звонков - функцию VoLTE в настройках смартфона", - добавили в операторе.