Первые майские грозы прогнозируются в Москве 5-7 мая

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Грозы прогнозируются в Москве 5 и 6 мая из-за нахождения Московского региона под влиянием очень теплых воздушных масс, 7 мая грозы могут пройти из-за приближения холодного атмосферного фронта, сообщил "Интерфаксу" заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

"В дневные часы 5 и 6 мая отдельные грозы вероятны. Это связано с прохождением очень теплых воздушных масс (которые находятся над Московским регионом и ЦФО - ИФ), и происходит летний процесс, когда образуются мощные конвективные облака из-за восходящих потоков воздуха от земли. Это будут очень фрагментарные грозы, они будут не повсеместно и связаны с кучево-дождевой облачностью", - сказал Голубев.

7 мая также прогнозируются кратковременный дождь и грозы, но "это уже связано с приближением холодного атмосферного фронта".

Согласно прогнозу, в ближайшие три дня температура воздуха в Москве и Подмосковье будет на 6-7 градусов выше климатической нормы. В ночные часы будет плюс 13 - плюс 15 градусов, а днем 5 и 6 мая - до плюс 25 - плюс 27 градусов, 7 мая столбики термометров будут показывать плюс 23 - плюс 25 градусов.

Москва Гидрометцентр
