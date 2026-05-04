Понижение температуры почти на 10 градусов ожидается в Московском регионе 8 мая

9 мая, по предварительным прогнозам, будет плюс 10 - плюс 15 градусов

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Температура на 6-7 градусов выше нормы прогнозируется в Москве в ближайшие дни, столбики термометров в дневные часы будут приближаться к 26 градусам, однако уже 8 мая температура резко понизится примерно на 10 градусов и днем будет около плюс 12 - плюс 17, что на 1 градус ниже нормы, сообщил "Интерфаксу" заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

"Сейчас над Московским регионом и над практически всем Центральным федеральным округом находится очень тёплая воздушная масса, практически летняя воздушная масса, которая будет господствовать 5, 6 и 7 мая. Похолодание, которое прогнозируется с 8 мая, будет связано с прохождением холодного атмосферного фронта. Причём понижение температуры будет практически градусов на 10", - сказал Голубев.

Он уточнил, что 5 и 6 мая в Московском регионе будет примерно одинаковая погода: ночная температура плюс 13 - плюс 15, днем в Москве столбики термометров поднимутся до плюс 25 - плюс 27 градусов. Такая температура будет выше нормы примерно на 6-7 градусов.

7 мая погоду будет определять приближение холодного атмосферного фронта. "Поэтому на севере области может быть температура ближе к плюс 20 градусам, а вот на юго-востоке, на юге, да и в Москве - плюс 23 - плюс 25, по области до плюс 26 градусов. То есть, это будет такой переходный день к изменению погоды", - отметил Голубев.

"8 мая холодный фронт будет над Московским регионом. Ожидается облачная погода, временами дождь. Температура ночью от плюс 7 до плюс 12, а днем всего плюс 13 - плюс 15, по области от плюс 12 до плюс 17. И уже северный ветер, с которым придут более холодные воздушные массы", - уточнил собеседник агентства, отметив, что такая температура будет уже ниже нормы на 1 градус.

По предварительным прогнозам, которые, по словам Голубева, будут еще уточняться, 9 мая в Москве и Подмосковье будет облачная погода, дождь. Температура ночью плюс 5 - плюс 10 градусов, а днем - плюс 10 - плюс 15. Температура будет уже на 2 градуса ниже нормы.