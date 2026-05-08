В Москве и Подмосковье 10 и 11 мая обещают дожди

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - В Москве и Подмосковье 10 и 11 мая будет на 2 градуса холоднее климатической нормы и прогнозируются дожди, местами сильные, сообщила "Интерфаксу" ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова.

По прогнозу, 9 мая в Москве будет облачная погода и местами небольшой дождь, температура ночью составит плюс 6 - плюс 8, по области от плюс 3 до плюс 8 градусов, днем плюс 13 - плюс 15 градусов, по области от плюс 10 до плюс 15.

10 мая будет преобладать облачная погода, ночью возможны прояснения, местами небольшой дождь, а днем дождь местами может быть уже умеренным.

По словам Макаровой, 10 и 11 мая к московскому региону будет подходить циклон с запада и юго-запада, именно он и приведет к увеличению количества осадков.

"В ночь на 11 мая дождь, местами сильный. И по количеству осадков может выпасть от 3 до 5 мм. Днем также дождь", - уточнила Макарова.

Температура 10 мая ночью будет плюс 6 - плюс 8, по области плюс 3 - плюс 8. Днем в Москве будет плюс 14 - плюс 16, по области от плюс 11 до плюс 16. 11 мая ночью плюс 7 - плюс 9, по области до плюс 4 градусов, а днем максимальные температуры составят плюс 16 - плюс 18, по области от плюс 13 до плюс 18 градусов.