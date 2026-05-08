Отопительный сезон в Москве завершен

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Систему теплоснабжения столицы перевели на летний режим работы, отопительный сезон в городе завершен. Об этом сообщил в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Завершили отопительный сезон, он прошел штатно, все системы и оборудование функционировали в соответствии с нормативами, что позволило обеспечить качественное и бесперебойное теплоснабжение потребителей. По указанию мэра Москвы уже приступили к подготовке к новому отопительному сезону", - цитирует Бирюкова пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Гидравлические испытания, проведение которых является одним из важных направлений подготовки, стартуют в полном объеме в мае. Во время испытаний производится временное отключение горячего водоснабжения, напомнили в комплексе.

"Главная задача - выявить потенциально ненадежные участки сетей и оперативно их восстановить. Сотрудники ПАО "МОЭК" проведут гидравлические испытания более 19 тыс. км тепловых сетей. В общей сложности подготовим к новому отопительному сезону более 74 тыс. зданий, в том числе свыше 34 тыс. жилых домов", - говорится в сообщении.

Во время летних профилактических работ на системе теплоснабжения проводится перекладка трубопроводов, профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов, обслуживание и ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения, сообщили в комплексе.

