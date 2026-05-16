Минобороны РФ заявило об уничтожении над регионами 13 дронов с 7:00

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Российские военные утром в субботу в период с 7:00 до 9:00 по московскому времени перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.

По данным министерства, беспилотники нейтрализованы дежурными средствами противовоздушной обороны над территориями Белгородской, Воронежской, Калужской, Орловской, Рязанской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.