Коллекцию русского искусства стоимостью в 2 млрд рублей выставят на торги в Москве

Иван Айвазовский "Парусник у берега" Фото: Московский аукционный дом

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Работы Марка Шагала, Ивана Шишкина, Ильи Репина, Исаака Левитана, Василия Сурикова и других русских классиков выставят на торги Московского Аукционного дома, общая стоимость работ оценивается в 2 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аукциона.

"В каталог вошел шедевр Владимира Маковского "На Бульваре" эстимейтом 95 млн рублей и уникальные произведения музейного уровня Ивана Шишкина, Ильи Репина, Исаака Левитана, Петра Кончаловского, Бориса Кустодиева, Василия Сурикова, Василия Тропинина и других русских классиков. Общий эстимейт каталога будущих торгов составляет 2 млрд рублей", - сообщили в пресс-службе.

Топ-лотом торгов станет произведение "Ягненок. Сцена из еврейского местечка", относящееся к периоду творческой зрелости Марка Шагала. "Эстимейт работы, которая будет представлена в России впервые — $2 млн (149 млн рублей)", - отметили в аукционном дома.

Рисунок выполнен гуашью и чернилами на бумаге не позднее 1929 года. В пресс-службе отметили, что в 1920-х года Шагал обращался к ностальгическим мотивам Витебска, однако переосмыслял их в модернистской эстетике, обращаясь к библейским мотивам: "произведение "Ягненок", в котором анималистический образ соседствует с библейской символикой жертвенности и чистоты, — яркий пример работы этого периода".

Работа "На бульваре" Владимира Маковского, представленная на торгах, - авторский вариант картины 1886-1887 года, которая находится в собрании Государственной Третьяковской галереи. Авторский вариант написан в 1902 году, о чем свидетельствует подпись автора с датой в левой нижней части полотна. Холст имеет несомненное музейное значение и представляет интерес для коллекций отечественной живописи.

Картина Владимира Маковского "На бульваре" Фото: Московский аукционный дом

Кроме того, среди лотов - пейзаж "Облака над полем. Этюд" Исаака Левитана, написанный в первой половине 1890-х годов и являющийся образцом среднерусского пейзажа художника. Эстимейт составляет 3,5 млн рублей.

В 16 млн рублей оценке "Пейзаж с поездом" Петра Кончаловского, написанный в 1935 году. К этому моменту художник отошел от радикального авангарда и кубизма "Бубнового валета", однако обратился к реалистической живописи, близкой к традициям старых мастеров.

"Портрет Л. М. Муромцева", выполненный Василием Тропининым маслом на холсте в 1854 году, выставлен на торги за 20 млн рублей, а работа "Песчаный берег" авторства Ивана Шишкина - за 24 млн рублей.

"Еще один редкий лот — масляный шедевр "На прогулке" Бориса Кустодиева. Произведение представляет собой уникальную антикварную ценность, поскольку является этюдом к картине "Сирень" и, в целом, архивным материалом, приоткрывающим завесу жизни и интересов художника и его семьи (…) Эстимейт лота музейного уровня — 13 млн рублей", - уточнили в аукционном дома.

Кроме того, на торги выставлены два масляных холста Ильи Репина. Первый — это "Запорожский казак. Этюд к картине "Черноморская вольница". Данный этюд — часть центральной группы в первом варианте картины "Черноморская вольница". Эстимейт работы составляет 20 млн рублей.

Вторая работа - "Митрополит Филипп, изгоняемый опричниками из церкви 8 ноября 1568 года". За основу сюжета художник взял историческое событие времён правления Ивана Грозного, когда митрополит Филипп II был лишен сана за выступление против опричнины. Эту работу Репин создал во время учебы в Императорской Академии художеств. Эстимейт произведения — 65 млн рублей.

Торги пройдут 24 мая.