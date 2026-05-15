Шереметьево принимает и отправляет самолеты по согласованию

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - В связи с введением временных ограничений московский аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщили в Росавиации в пятницу.

"Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - говорится в сообщении агентства в мессенджере Мах.

Аналогичные ограничения действуют в столичных аэропортов Домодедово и Внуково. Аэропорты Нижнего Новгорода, Ярославля и Тамбова не принимают и не отправляют самолеты.

