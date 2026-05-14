Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Столичный аэропорт Внуково работает по согласованию с соответствующими органами, сообщили в Росавиации в четверг.

"Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - говорится в сообщении агентства в мессенджере Мах.

Ранее в аэропорту Тамбова были введены ограничения на прием и выпуск самолетов.