Дептранс опроверг информацию о появлении в Москве камер по фиксации перехода на красный свет

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта назвал недостоверной информацию о появлении на пешеходных переходах в Москве камер, которые фиксируют нарушения со стороны пешеходов или пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ); на дорогах работают светофоры с функцией видеоаналитики для анализа транспортных и пешеходных потоков.

"В ряде СМИ появилась информация о "камерах для фиксации перехода на красный свет". Это светофоры с функцией видеоаналитики, которые помогают анализировать транспортные и пешеходные потоки, а также работу перекрестков", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента в субботу.

В дептрансе отметили, что информация о фиксации нарушений со стороны пешеходов, велосипедистов или пользователей СИМ не соответствует действительности.