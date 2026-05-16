ДТП с участием девяти автомобилей произошло в Подмосковье

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Столкновение грузового автомобиля с восьмью машинами произошло на 65-м км автодороги А-108 МБК в Дмитровском муниципальном округе, сообщили в субботу в полиции Подмосковья.

"Сегодня около 16:00 на 65-м километре автодороги А-108 МБК произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, мужчина, управляя грузовой автомашиной, допустил столкновение с восьмью автомобилями, которые остановились на запрещающий сигнал светофора", - говорится в ее сообщении в мессенджере Max.

В результате аварии четыре человека обратились за медицинской помощью.

Сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия по установлению обстоятельств произошедшего.