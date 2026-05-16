Стартовал ремонт Фрунзенской набережной в Москве

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Работы по комплексному ремонту Фрунзенской набережной начались в Центральном административном округе Москвы, сообщает в субботу пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"На протяжении около 2,5 км планируется выполнить полную замену асфальтобетонного покрытия на проезжей части и тротуарах общей площадью 96 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

В ходе ремонта специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" установят 15 новых остановочных павильонов, 223 малые архитектурные формы, шесть навигационных стел и 55 опор наружного и контрастного освещения, уточняется в сообщении.

Пресс-служба напоминает, что в этом году в рамках программы комплексного ремонта планируется провести работы по обновлению четырех набережных в этом районе: Пречистенской, Фрунзенской, Новодевичьей и Ростовской.

Последнее комплексное обновление Фрунзенской набережной проводилось в 2015 году в рамках программы "Моя улица", а в 2017 году были благоустроены Пречистенская, Новодевичья и Ростовская набережные.