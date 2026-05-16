Поиск

Стартовал ремонт Фрунзенской набережной в Москве

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Работы по комплексному ремонту Фрунзенской набережной начались в Центральном административном округе Москвы, сообщает в субботу пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"На протяжении около 2,5 км планируется выполнить полную замену асфальтобетонного покрытия на проезжей части и тротуарах общей площадью 96 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

В ходе ремонта специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" установят 15 новых остановочных павильонов, 223 малые архитектурные формы, шесть навигационных стел и 55 опор наружного и контрастного освещения, уточняется в сообщении.

Пресс-служба напоминает, что в этом году в рамках программы комплексного ремонта планируется провести работы по обновлению четырех набережных в этом районе: Пречистенской, Фрунзенской, Новодевичьей и Ростовской.

Последнее комплексное обновление Фрунзенской набережной проводилось в 2015 году в рамках программы "Моя улица", а в 2017 году были благоустроены Пречистенская, Новодевичья и Ростовская набережные.

Москва Фрунзенская набережная
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Аэропорты Домодедово и Жуковский сняли ограничения, Внуково работает по согласованию

 Аэропорты Домодедово и Жуковский сняли ограничения, Внуково работает по согласованию

Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский приостановили прием и выпуск самолетов

Собянин сообщил о еще двух БПЛА, сбитых на подлете к Москве

Тридцатиградусная жара прогнозируется в Москве на следующей неделе

 Тридцатиградусная жара прогнозируется в Москве на следующей неделе

Коллекцию русского искусства стоимостью в 2 млрд рублей выставят на торги в Москве

 Коллекцию русского искусства стоимостью в 2 млрд рублей выставят на торги в Москве

Домодедово и Шереметьево работают в штатном режиме

Шереметьево принимает и отправляет самолеты по согласованию

Количество сбитых на подлете к столице БПЛА увеличилось до пяти

Три беспилотника сбито на подлете к Москве

Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2213 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9420 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов