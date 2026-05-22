Поиск

Гроза и град ожидаются в Москве в пятницу

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Столичный комплекс городского хозяйства предупреждает о ливнях, грозе и граде, которые возможны в Москве после 14:00 и до конца дня в пятницу.

"По прогнозам синоптиков, с 14:00 и до конца суток 22 мая местами в столице ожидаются ливень, гроза, град, при грозе усиление ветра с порывами до 17 м/с", - говорится в сообщении пресс-службы комплекса.

Мэрия просит горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Внуково, Домодедово и Жуковский вернулись к штатной работе

Уничтожен четвертый БПЛА, летевший на Москву

Количество беспилотников, сбитых на подлете к Москве, достигло трех

Аэропорт Шереметьево возобновил работу, Жуковский - приостановил

Уничтожено два летевших на Москву беспилотника

Шереметьево и Внуково работают по согласованию с соответствующими органами

Количество сбитых на подлете к Москве БПЛА увеличилось до трех

Похолодание сменит жару в Московском регионе на следующей неделе

В Москве побит температурный рекорд, державшийся 129 лет

 В Москве побит температурный рекорд, державшийся 129 лет

Температура в Москве превысила 30 градусов
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2279 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9520 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 439 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов