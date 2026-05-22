Гроза и град ожидаются в Москве в пятницу

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Столичный комплекс городского хозяйства предупреждает о ливнях, грозе и граде, которые возможны в Москве после 14:00 и до конца дня в пятницу.

"По прогнозам синоптиков, с 14:00 и до конца суток 22 мая местами в столице ожидаются ливень, гроза, град, при грозе усиление ветра с порывами до 17 м/с", - говорится в сообщении пресс-службы комплекса.

Мэрия просит горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.